أسامة ربيع: حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار في البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بحادث غرق الحفار AD MARINE12 بمنطقة جبل الزيت بمدخل خليج السويس والذي يبعد 130 ميل بحري عن المدخل الجنوبي لقناة السويس بالبحر الأحمر.

رسالة طمئنة من رئيس الهيئة حول انتظام الملاحة

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، وعدم تأثرها بالحادث الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.

متابعة تطورات الحادث

وأوضح أن مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة يتابع عن كثب تطورات الحادث ضمن مهامه في التنسيق مع الجهات الخارجية في إدارة الأزمات التي تقع خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

جاهزية هيئة قناة السويس للتعاون من الجهات المعنية

وأكد الفريق ربيع على جاهزية هيئة قناة السويس للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم المساعدات اللازمة في حال تطلب الأمر لذلك تفعيلا للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق الإدارة المركزية المتكاملة للأزمات.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس في هذا الصدد إلى ما تمتلكه الهيئة من منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأربعاء، عبور 33 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4مليون طن.

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