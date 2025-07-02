نتنياهو يزعم: سنحرر جميع مختطفينا وحماس انتهت إلى الأبد

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على استئصال حماس من جذورها، معلنًا بذلك نهاية ما وصفه بـ"عهد حماستان"-حسب زعمه.

نتنياهو: "سنحرر جميع مختطفينا"

وزعم نتنياهو: "شعبنا لن يعيش رهينة بيد الإرهاب. سنعيد كل المختطفين إلى أحضان الوطن، ولن ندخر وسيلة لتحقيق ذلك".

ويأتي هذا التصريح وسط ضغوط متزايدة من أهالي الجنود والأسرى الإسرائيليين، الذين يتظاهرون بشكل مستمر للمطالبة بإيجاد حل عاجل لأزمة الأسرى.

نتنياهو يزعم: سنستأصل حماس من جذورها

وأضاف نتنياهو بنبرة تصعيدية:"لن نوقف المعركة حتى يتم القضاء الكامل على حماس، لن تبقى لهم قيادة، ولا سلاح، ولا بنية تحتية.. سنستأصلهم من جذورهم".

وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن الجيش يخطط لتوسيع عملياته في مناطق جنوب قطاع غزة، في ظل تقارير عن إعادة انتشار مقاتلي حماس.

نتنياهو زاعما: انتهى عهد حماستان

في ختام كلمته، قال نتنياهو:"انتهى عهد حماستان..لن نسمح لحماس بحكم غزة مرة أخرى. ما بعد الحرب لن يكون كما قبلها".

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