ترامب: سأكون حازمًا مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب على غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، إنه سيعتمد موقفًا حازمًا وصارمًا في لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف دفعه نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ترامب: اقتربنا من صفقة بشأن غزة

وأوضح ترامب خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي بواشنطن:"قد نتوصل إلى صفقة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب في غزة، الأمور تسير بسرعة، وهناك تقدم حقيقي".

وأضاف: "أنا ونتنياهو نتحدث بانتظام، وهو يريد إنهاء الحرب أيضًا لكن بشروط تضمن أمن إسرائيل".

موقف حازم لترامب في لحظة فارقة

وأكد ترامب أن موقفه سيكون واضحًا خلال الاجتماع المقبل مع نتنياهو: "سأكون حازمًا جدًا في هذا اللقاء. هناك لحظة يجب أن تتوقف فيها الحرب، وسنعمل على ذلك بكل قوة".

يأتي هذا فيما قال جدعون ساعر، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: إن وقف الحرب الجارية في قطاع غزة لن يتم إلا بتحقيق شرطين أساسيين، هما: إطلاق سراح الأسري الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وإلقاء حركة حماس للسلاح بشكل كامل.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، أوضح ساعر أن حكومته لن تقبل بأي وقف لإطلاق النار لا يتضمن نزع سلاح حماس، زاعما أن إسرائيل "تخوض معركة وجودية، ولا مجال للحلول الوسط مع من وصفهم بالعدو الإرهابي".

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