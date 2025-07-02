أخبار مصر اليوم: 3 رسائل من السيسي لنظيره الأوكراني.. الهلال الأحمر يطلق قافلة شاملة إلى قرية كفر السنابسة بالمنوفية.. وإعلان رموز المرشحين لمجلس الشيوخ

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الرسائل خلال اتصالً هاتفي من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جاء أبرزها كالتالي:

أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية وتغليب لغة الحوار لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

- دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية للوصول لتسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.

مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

وحضر الاجتماع كل من: بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.

تنسيق الجامعات 2025، أعلن المجلس الأعلى للجامعات إطلاق برامج دراسية جديدة بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى تعديل المناهج في بعض البرامج الدراسية القائمة، بحيث تخدم متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا للعام الدراسي 2026-2025.

وتتنوع هذه البرامج في مختلف التخصصات الدراسية لتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية بما يخدم مستقبل التحول الرقمي وتأهيل الخريجين لسوق العمل إضافة إلى المساهمة في التنمية المجتمعية والوصول إلى التنمية المستدامة.

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن القواعد المنظمة لتخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وبعد مراجعة قرارات الهيئة ذات الصلة ودعوة الناخبين، وكذا الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات.

ويأتي القرار في ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 يوليو 2025، ويهدف إلى تنظيم عملية تخصيص الرموز الانتخابية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الأحياء للعام الدراسي 2024 /2025، وسط حالة من الانضباط والارتياح، وذلك تحت إشراف أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تعليمات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مجريات الامتحان في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد، وذلك للاطمئنان على انضباط اللجان والتزامها بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وضمان سيرها بسلاسة دون معوقات، فضلًا عن المرور على لجنتي الكويت بالقطامية وفتيات المعادي.

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار الساعة تنفيذ برامج تجهيز سفن التغييز وتجهيزها وفق الجداول الزمنية المخططة عبر شركاتها الوطنية، وذلك استمرارا لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة لتأمين إمدادات الغاز.

الانتهاء من المواعيد المخططة في كافة أعمال التغويز

وكانت شركات قطاع البترول قد انتهت بالفعل وقبل المواعيد المخططة بالجداول الزمنية من كافة الأعمال والتجهيزات والاختبارات الفنية بالأرصفة البحرية بميناءي "سوميد" و"سونكر" بالعين السخنة استعدادا لاستقبال وحدات التغييز العائمة.

أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة شاملة إلى قرية كفر السنابسة بالمنوفية، لتقديم خدمات الدعم الطبي والنفسي واللوجستي إلى أهالي القرية وأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، وذلك في إطار دوره كجهاز مساند للدولة في الأزمات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري.

تفاصيل القافلة الطبية المتنقلة

وتتضمن القافلة عيادات متنقلة للكشف الطبي على الأهالي في تخصصات: الباطنة، عظام، جلدية، أطفال، تقديم الأدوية اللازمة مجانًا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء تحاليل، أشعة، تدخل جراحي مستشفى الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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