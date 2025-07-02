الأزهر عن امتحان الأحياء: شهد أجواء هادئة ومنضبطة بجميع اللجان

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الأحياء للعام الدراسي 2024 /2025، وسط حالة من الانضباط والارتياح، وذلك تحت إشراف أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

تعليمات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مجريات الامتحان في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد، وذلك للاطمئنان على انضباط اللجان والتزامها بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وضمان سيرها بسلاسة دون معوقات، فضلًا عن المرور على لجنتي الكويت بالقطامية وفتيات المعادي.

وأكد فضيلة الشيخ أيمن أن قطاع المعاهد حريص على توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع اللجان أسهما في تعزيز الانضباط داخل اللجان والحد من أي تجاوزات، مؤكدًا أن القطاع لن يتهاون مع أي مخالفة تعكر صفو سير الامتحانات.

غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية: امتحان مادة الأحياء مرّ في أجواء هادئة ومنضبطة

ومن جانبها، أوضحت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان مادة الأحياء مرّ في أجواء هادئة ومنضبطة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرارها في المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل مع المناطق الأزهرية ولجان النظام والمراقبة، للتعامل الفوري مع أي طارئ وضمان انتظام أعمال الامتحانات حتى نهايتها.

كما تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنتي بنين وفتيات طوخ بمنطقة القليوبية الأزهرية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي (60,147 طالبًا و40,567 طالبة). وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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