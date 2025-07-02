الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات يعلن إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
ads

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه تم إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية فضلًا عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التوسع في إنشاء البرامج الجديدة بكليات الجامعات الحكومية المصرية.

النهوض بالمنظومة التعليمية

وحرصا من المجلس الأعلى للجامعات على التعريف بهذه البرامج لتنوعها في مختلف التخصصات الدراسية لتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، بما يخدم مستقبل التحول الرقمي وتأهيل الخريجين لسوق العمل إضافة إلى المساهمة في التنمية المجتمعية والوصول إلى التنمية المستدامة، تم تحديث كتيب البرامج للعام الجامعي 2025/2026.

 ولسهولة الاطلاع على هذا الكتيب يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات الاعلى للجامعات البحث العلمي البرامج الدراسية الجديدة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية المصرية الجامعات الحكومية تأهيل الخريجين لسوق العمل وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

اختتام فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة تنظم مؤتمرها العلمي الثاني 19 يوليو

الأعلى للجامعات ينشر كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية 2025/ 2026

تنسيق الجامعات 2025، طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2025، خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل انطلاقها

البحث العلمي: تعاون مع 213 دولة ونشر أكثر من 116 ألف بحث خلال 5 سنوات

أستاذ أمراض جلدية يوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات (فيديو)

الأعلى للجامعات يكشف حقيقة إلغاء نظام الانتساب في تنسيق 2025

الأكثر قراءة

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

رئيس النواب يحرج الحكومة بسبب تأخر تقديم تعديل قانون التعليم، والوزير: "معلش الوقت مزنوق"

إصابة 19 عاملًا جراء انقلاب سيارة نقل في ديروط

أول رد من الأهلي على عرض اتحاد جدة بضم إمام عاشور

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

الحكومة تعلن تمسكها بفترة الـ7 سنوات في الإيجار القديم، ووزير الإسكان: كافية لبناء مساكن بديلة

أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

خدمات

المزيد

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أقل من 50 جنيها، سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

هل ورد يوم عاشوراء في القرآن الكريم؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية