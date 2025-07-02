الأعلى للجامعات يعلن إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه تم إضافة عدد من البرامج الدراسية الجديدة بكليات الجامعات الحكومية فضلًا عن تطوير المقررات واللوائح الدراسية بما يخدم متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو التوسع في إنشاء البرامج الجديدة بكليات الجامعات الحكومية المصرية.

النهوض بالمنظومة التعليمية

وحرصا من المجلس الأعلى للجامعات على التعريف بهذه البرامج لتنوعها في مختلف التخصصات الدراسية لتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، بما يخدم مستقبل التحول الرقمي وتأهيل الخريجين لسوق العمل إضافة إلى المساهمة في التنمية المجتمعية والوصول إلى التنمية المستدامة، تم تحديث كتيب البرامج للعام الجامعي 2025/2026.

ولسهولة الاطلاع على هذا الكتيب يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

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