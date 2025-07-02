الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لتأمين إمدادات الغاز، وزير البترول يشرف علي أعمال التغويز بميناء الدخيلة

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو
ads

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار الساعة تنفيذ برامج تجهيز سفن التغييز وتجهيزها وفق الجداول الزمنية المخططة عبر شركاتها الوطنية، وذلك استمرارا لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة بتجهيز وربط وحدات التغييز العائمة لتأمين إمدادات الغاز.

الانتهاء من المواعيد المخططة في كافة أعمال التغويز 

وكانت شركات قطاع البترول قد انتهت بالفعل وقبل المواعيد المخططة بالجداول الزمنية من كافة الأعمال والتجهيزات والاختبارات الفنية بالأرصفة البحرية بميناءي "سوميد" و"سونكر" بالعين السخنة استعدادا لاستقبال وحدات التغييز العائمة.

وفي هذا السياق، قام وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة ميدانية لميناء الدخيلة بالإسكندرية صباح اليوم، حيث تفقد إتمام أعمال التجهيزات النهائية بوحدة التغييز العائمة "إنيرجيوس باور"، والتي شملت الانتهاء من كافة التعديلات الهندسية اللازمة قبل الموعد المحدد بالبرنامج الزمني، وذلك استعدادًا لمغادرتها يوم 6 يوليو متوجهة إلى ميناء "سونكر" بالعين السخنة، تمهيدا لربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي وبدء اختبارات الأمن والسلامة وبدء التشغيل قبل الموعد المخطط بالجداول الزمنية.
وفي نفس الوقت يجري إتمام الخطوات النهائية لإتمام تجهيز وحدة التغييز العائمة "إنيرجيوس إسكيمو"، وذلك في أعقاب استقبال الوحدة بالمياه المصرية بتاريخ 7 يونيو الماضي قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية فور انتهاء مدة التعاقد الممتدة لعشر سنوات مع الجانب الأردني الشقيق. وفي ضوء التعديلات الهندسية التي تم تنفيذها على متن الوحدة وخاصة تحديث أنظمة التحكم والسلامة لتتماشى مع أحدث نظم السلامة والتحكم على الأرصفة البحرية المصرية، تقرر إجراء بعض الاختبارات التشغيلية الإضافية على تلك الأنظمة قبل بدء التشغيل الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام إضافية على الجدول الزمني المضغوط المحدد مسبقًا، وذلك حرصًا على ضمان أعلى معايير الأمان والسلامة خلال عمليات التغييز والضخ للشبكة، فضلا عن ضمان استمرارية عمل الوحدة دون الحاجة إلى أي توقفات بينية مستقبلية أو تعديلات لاحقة أثناء التشغيل، وذلك حرصًا على استقرار عمليات الضخ بالشبكة القومية للغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار، فمن المخطط أن تغادر وحدة التغييز العائمة "إنيرجيوس إسكيمو" ميناء العين السخنة يوم 5 يوليو متوجه إلى رصيف "سوميد" لإتمام أعمال الربط واختبارات السلامة والتوافق والتشغيل تمهيدا لدخولها الخدمة واستقبال شحنات الغاز المسال وضخها في الشبكة القومية للغاز.

 

استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي 

 

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية  استقرار إمدادات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، في ظل تقدم أعمال الخطة الخاصة بتأمين احتياجات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية، بما يدعم استدامة الإمدادات وعدم تأثرها بأي تحديات طارئة، كما تتقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بخالص الشكر لجميع الأطقم العاملة على مدار الساعة في مشروعات تجهيز الأرصفة ووحدات التغييز وربطها بالشبكة، والذين تجاوز عددهم 1600 عامل وفني ومهندس من 14 شركة وجهة من الشركات الوطنية التابعة وكذلك جهات الاعتماد البحرية والهندسية الدولية ضمن مهام تجهيز وربط سفن التغييز بالموانئ المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات السلامه البترول والثروة المعدنية الجداول الزمنية الشبكة القومية للغاز الطبيعي الغاز المسال الموانئ المصرية إمدادات الغاز الطبيعي زارة البترول والثروة المعدنية شحنات الغاز المسال

مواد متعلقة

وزير البترول يطمئن على الناجين من حادث بارج خليج السويس

تعرف علي الموعد الرسمي لزيادة أسعار الوقود ورفع الدعم نهائيا

طرق دفع وتسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعي

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية السويدي لاستكشاف وإنتاج خام الفوسفات بمناجم السباعية

بطاقة إنتاج 2500 برميل يوميا، البترول تعلن عن كشف جديد بحقول عجيبة بالصحراء الغربية

وزير البترول يتفقد مشروع "سكادا" لمراقبة تداول البوتاجاز

وزير البترول: بدء تنفيذ مجمع حامض الفسفوريك خطوة كبيرة للانتقال من إنتاج الخامات إلى التصنيع

وزير البترول يتفقد تجهيزات سفينة التغييز "Energos Eskimo" بالسخنة

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

الأرصاد: ظهور سحب متوسطة وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق بعد قليل

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته بالهروب من ضغوط الحياة

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

ما معنى كتاب مرقوم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية