تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بآداب القاهرة وفرص العمل التي تؤهل لها

تنسيق الجامعات 2025، أعلن المجلس الأعلى للجامعات إطلاق برامج دراسية جديدة بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى تعديل المناهج في بعض البرامج الدراسية القائمة، بحيث تخدم متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا للعام الدراسي 2026-2025.

وتتنوع هذه البرامج في مختلف التخصصات الدراسية لتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية بما يخدم مستقبل التحول الرقمي وتأهيل الخريجين لسوق العمل إضافة إلى المساهمة في التنمية المجتمعية والوصول إلى التنمية المستدامة.

ومن بين البرامج الجديدة، مجموعة من البرامج الدراسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، نستعرضها في هذا التقرير، بالإضافة إلى فرص التوظيف التي يقدمها كل برنامج.

أولا: برنامج الترجمة التخصصية باللغة الانجليزية

تتیح المھارات التي یدرسھا الطالب خلال البرنامج الحصول على فرص عمل في كثیر من الجھات والمؤسسات مثل: وكالات الأنباء، وشركات الترجمة والتعریب، ووزارة الخارجیة، وشركات تنظیم المؤتمرات، وھیئة الاستعلامات، والصحف والمجلات، والإذاعة والتلیفزیون، والضیافة الجویة، فضلا عن مجالي التدریس، والسیاحة.

ثانيا: برنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية

تتیح المھارات التي یدرسھا الطالب الحصول على فرص عمل في كثیر من الجھات والمؤسسات مثل: وكالات الأنباء، وشركات الترجمة والتعریب، ووزارة الخارجیة، وشركات تنظیم المؤتمرات، وھیئة الاستعلامات، والصحف والمجلات، والإذاعة والتلیفزیون، والضیافة الجویة، فضلا عن مجالي التدریس، والسیاحة.

ثالثا: برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية

مجال العمل متاح في الصحافة ووكالات الأنباء العالمیة، ووزارة الخارجیة والمحافل الدولیة والمؤتمرات وفي سفارات الدول الفرنكوفونیة والمحافل الریاضیة والشركات المتعددة الجنسیات وفي ترجمة الأفلام وفي الإذاعة والتلفزیون وفي ترجمة الكتب والمقالات ومكاتب ترجمة الوثائق والشھادات المعتمدة وغـیرھا.

رابعا: برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية

فرص العمل متعددة ومتنوعة على الصعید المحلي والإقلیمي والدولي، ولا تقتصر على الترجمة التحریریة والشفویة بكافة أنوعھا، حیث یستطیع خریج البرنامج التقدم للعمل باللغة الإسبانیة

أو باللغة الأجنبیة الثانیة (الإنجلیزیة أو الفرنسیة) في مجالات وقطاعات متعددة مثل الوزرات والمؤسسات الحكومیة كالخارجیة والسلك الدبلوماسي، والثقافة، والاستثمار والتعاون الدولي.

خامسا: برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية

العمل الحر بالترجمة التحریریة والشفھیة، شركات الترجمة، العمل في شركات السیاحة الیابانیة والمصریة التي تعمل في مصر والتي تعمل أیضا في الیابان.

العمل في مشروعات الجایكا المتعددة مثل: مشروع المتحف المصري الجدید، ومترو الأنفاق، والمدارس المصریة الیابانیة، الترجمة الفوریة والتحریریة وأعمال السكرتاریة والتحریر بمكاتب الجایكا المتنوعة، مصانع السیارات الیابانیة والمكاتب الفنیة والتعاون الدولي التابعة لھذه الشركات في مصر والیابان.

سادسا: برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية



الترجمة الفوریة والتتبعیة محلی، الخارجیة والھیئات الدبلوماسیة، التعلیم والمؤسسات الثقافیة، الصحافة والإعلام، الإرشاد السیاحي وشركات الطیران، المؤسسات والشركات الطیران، المؤسسات والشركات الاستثماریة

سابعا: برنامج الترجمة التخصصية باللغة العبرية

الترجمة الفوریة والتتبعیة على المستوى المحلي والدولي، وزارة الخارجیة والھیئات الدبلوماسیة.، وزارة التربیة والتعلیم والمؤسسات الثقافیة.

الارشاد السیاحي وشركات الترجة والاتصالات، الصحافة والاعلام، شركات الطیران، الإذاعة والتلیفزیون، وكالات الأنباء.

ثامنا: برنامج اللغة العربية وآدابها وثقافاتها للنطاقين بغيرها

یقبل البرنامج الطلاب الأجانب المرشحین من إدارة الوافدین بـوزارة التعلیم العالي، ومتاح فرص عمل للدراسين به في، الشركات الدولیة التى تعمل في الدول العربیة، العمل في الدبلوماسیة في الدول العربیة، العمل في تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا، تأھیل العمل في مجالات الترجمة.

تاسعا: برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال

المؤسسات والشركات الاستثماریة، المؤسسات الاقتصادیة والمالیة، الشركات الصینیة، وزارة الخارجیة والھیئات الدبلوماسیة، التعلیم والمؤسسات الثقافیة، الصحافة والإعلام ووكالات الأنباء، وإقلیمیا الإرشاد السیاحي وشركات الطیران، الترجمة الفوریة والتتبعیة محلی.

عاشرا: برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد

مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الوزارات والمحافظات والوحدات المحلیة والأحیاء، والجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ھیئات التخطیط العمراني.والھیئة القومیة للأنفاق.، ھیئات المساحة للمساحة.وھیئات المساحة الجیولوجیة والثروة المعدنیة، إدارات التخطیط، شركات البترول والتعدین، وشركات المقاولات، وشركات الأعمال الھندسیة والمساحیة،وشركات إدخال وتحلیل البیانات وتصمیم وإنتاج الخرائط، ومعالجة صور الأقمار الصناعیة، الإرشاد السیاحي، المجالس المحلیة للمحافظات والأقسام والمراكز الإداریة.والھیئة القومیة للاستشعار عن بعد والأرصاد الجویة.

ھیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة

حادي عشر: برنامج الترجمة التخصصية من اللغة الألمانية وإليها

مكاتب الترجمة، المنظمات الإقلیمیة والدولیة، ھیئات التمثیل الدبلوماسى الألمانیة والنمساویة، والسویسریة بمصر والعالم العربى، ھیئات التمثیل الدبلوماسى المصریة فى الدول الناطقة بالألمانیة

المؤسسات الاقتصادیة والشركات التجاریة الألمانیة والدولیة حول العالم، الھیئات العلمیة والثقافیة الألمانیة، مجال الصحافة والإعلام، أقسام اللغة الألمانیة فى الجامعات المحلیة، والإقلیمیة، والدولیة

المدارس الدولیة والحكومیة التى تدرس اللغة الألمانیة كلغة أجنبیة ثانیة.

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