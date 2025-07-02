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أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة شاملة إلى قرية كفر السنابسة بالمنوفية

السيدة انتصار السيسي،
السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، فيتو
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أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة شاملة إلى قرية كفر السنابسة بالمنوفية، لتقديم خدمات الدعم الطبي والنفسي واللوجستي إلى أهالي القرية وأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، وذلك في إطار دوره كجهاز مساند للدولة في الأزمات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري.

 

تفاصيل القافلة الطبية المتنقلة 

تتضمن القافلة عيادات متنقلة للكشف الطبي على الأهالي في تخصصات: الباطنة، عظام، جلدية، أطفال، تقديم الأدوية اللازمة مجانًا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء تحاليل، أشعة، تدخل جراحي مستشفى الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

خدمات الدعم النفسي لأهالي القرية

 

وتصطحب القافلة فريقي الدعم النفسي وبرنامج صحة وسلامة، لتقديم خدمات الدعم النفسي لأهالي القرية واستكمال المتابعة مع أسر الضحايا، هذا إلى جانب إقامة مناطق صديقة للأطفال يُقام بها أنشطة ترفيهية ودعم نفسي للصغار.

كما تشمل القافلة، توزيع مواد غذائية، ادوات حماية شخصيه على الأهالي، وتوفير الاحتياجات اللازمة على المصابات الثلاثة بمستشفى ميت خلف.

وكانت السيدة انتصار السيسي قد وجهت الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا.

 

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