الأربعاء 02 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يطمئن على الناجين من حادث بارج خليج السويس

وزير البترول يطمئن
وزير البترول يطمئن على الناجين من حادث بارج خليج السويس

زار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل  محمد جبران ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الناجين من حادث انقلاب البارج البحري في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، والذين يتلقون العلاج والرعاية بمستشفى الجونة، للاطمئنان على سلامتهم وحالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتوجه الوزيران ببالغ العزاء والمواساة في شهداء الحادث، سائلين الله لهم الرحمة والمغفرة ولأسرهم خالص العزاء والمواساة، وحرصوا خلال زيارتهم الناجين والمصابين بالمستشفي علي تقديم الدعم النفسي والمعنوي مؤكدين لهم علي تقديم كل سبل الدعم والمساندة الكاملة  حتي تمام الشفاء، واطمأنوا من الفرق الطبية على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين، واستمرار المتابعة حتى التماثل للشفاء، متمنين للمصابين الشفاء العاجل والسلامة والعودة إلي أسرهم وذويهم واماكن عملهم.

خطة طوارئ والدفع بفرق إنقاذ 

وكانت وزارة البترول قد فعلت خطة الطوارئ فور وقوع الحادث، حيث تم الدفع بفرق الإنقاذ التابعة للقطاع بمنطقة خليج السويس، وتسخير كافة الإمكانات البحرية والجوية من سفن ومعدات الإنقاذ والطائرات  لإنقاذ طاقم البارج والتنسيق مع جهات الدولة لسرعة إنقاذ الناجين.

كما انتقل وزيرا البترول والثروة المعدنية والعمل إلى موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ ميدانيًا.

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