الأربعاء 02 يوليو 2025
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المعاهد الأزهرية: استمرار امتحانات الثانوية غدا بالتزامن مع إجازة 30 يونيو

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلنت المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية استمرار أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية  غدا الخميس الموافق 3 يوليو 2025، في مادة "المطالعة والنصوص" لطلاب القسم الأدبي، وذلك وفقًا للجدول المعتمد من قِبل الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

كما تُنبه المناطق الأزهرية على المكلفين بأعمال الامتحانات إلى أن يوم غدٍ الخميس يُعد يومَ عملٍ رسميًا، وذلك حرصًا على انتظام سير الامتحانات.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2025

ومن المقرر أن يحصل العاملون بالقطاع الخاص، غدا الخميس، الموافق 3 يوليو 2025 على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من الإثتين الماضى، الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّى هذا الأجر.
 

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