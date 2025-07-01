رئيس الوزراء يلتقى نظيره الجزائرى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نذير العرباوي، الوزير الأول الجزائري، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية الجزائرية، والروابط الأخوية التى تربط قيادة وشعبي البلدين الشقيقين، مطالبا نذير العرباوي، بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، والتأكيد على ما تحظى به العلاقات المصرية الجزائرية من تميز وتنسيق فى مختلف المجالات.

وناقش رئيس الوزراء، خلال اللقاء، سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات، سعيًا للدفع بها إلى مجال أرحب بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة ويلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

سرعة عقد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة

وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية العمل على سرعة عقد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة خلال الفترة القادمة، وضرورة الإعداد الجيد لمختلف الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة، وخاصة بما يضمن زيادة معدلات التبادل التجاري، وحجم النشاط الاقتصادي بين البلدين فى العديد من القطاعات.

من جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري، عمق العلاقات المصرية الجزائرية، وحرصه على دعم وتعزيز أوجه هذه العلاقات المتينة فى مختلف القطاعات والمجالات، والسعي المستمر لتوثيق التعاون الثنائي بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة.

ونقل نذير العرباوي، تحيات وتقديرعبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى جهوده الحثيثة التى من شأنها أن تعزز الاستقرار والامان بمنطقة الشرق الأوسط.

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