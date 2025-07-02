تعرف على الرموز الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بالنظام الفردي والقوائم (صور)

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن القواعد المنظمة لتخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وبعد مراجعة قرارات الهيئة ذات الصلة ودعوة الناخبين، وكذا الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات.

ويأتي القرار في ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 يوليو 2025، ويهدف إلى تنظيم عملية تخصيص الرموز الانتخابية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

نصت المادة الأولى من القرار على تخصيص الرموز الانتخابية للمترشحين وفق جدولين مرفقين، حيث يتضمن الجدول رقم (1) الرموز الخاصة بمترشحي نظام القوائم والأحزاب، بينما يشتمل الجدول رقم (2) على الرموز المخصصة للمترشحين بنظام الفردي.

بحسب المادة الثانية، تلتزم لجان متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح بإرسال صورة من طلبات الترشح المقدمة من الممثلين القانونيين للقوائم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، محددًا بها الرمز المطلوب. وتتولى الهيئة البت في الطلب وتخصيص الرمز خلال 24 ساعة.

ويُشترط تخصيص رمز موحد للقائمة الواحدة في حال ترشحها بعدة دوائر، وفي حال التزاحم على رمز معين، تكون الأولوية للقائمة أو الحزب الذي تم تخصيص الرمز له في انتخابات 2020. وإذا تعذر ذلك، تؤول الأولوية لمن سبق في تقديم طلب الترشح.

تنص المادة الثالثة على أن المترشح بالنظام الفردي يختار رمزًا من بين الرموز المتاحة بالجدول رقم (2) عند تقديم طلبه، وتقوم لجنة متابعة الانتخابات بتخصيص الرموز فورًا بناءً على الطلبات المقدمة. وفي حال عدم تحديد رمز، تختار اللجنة رمزًا من المتاح.

كما يُسمح للمترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية بطلب استخدام الرمز الذي سبق تخصيصه لحزبهم في انتخابات 2020، بشرط أن يكون متاحًا، ويُرفق بطلب الترشح خطاب رسمي من رئيس الحزب. ولا تُطبق هذه القواعد على الأحزاب المتنازع عليها

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