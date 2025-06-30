حبس عامل بتهمة قتل زميله بسبب خلافات مالية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل بتهمة قتل زميله، بسبب خلافات مالية بينهما في إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل عامل في إمبابة

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل شخص بدائرة القسم وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل بالخردة، وتعرض لاعتداء بآلة حادة على يد زميله، بسبب خلاف مالي بينهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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