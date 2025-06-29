الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإعدام شنقا لـ تاجر خردة بتهمة قتل صديقه فى الشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت  محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد،  تاجر خردة بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل صديقه إثر خلافات بينهما بمركز الحسينية.

تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب في الزاوية الحمراء

القبض على سائق متهم بدهس 3 أشخاص في مدينة نصر

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3740 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بإقدام المتهم على قتل المجنى  عليه بسبب خلافات مالية بينهما والقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن م م ع" 36 عاما، تاجر خردة، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد ج" إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض مطواة قرن غزال،  انهال بها  عليه طعنا  محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية مركز الحسينية المتهم على قتل المجنى عليه بمركز الحسينية جنايات الزقازيق

مواد متعلقة

تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب في الزاوية الحمراء

القبض على سائق متهم بدهس 3 أشخاص في مدينة نصر

بمضبوطات 42 مليون جنيه، سقوط مدير شركة في قبضة الأمن بتهمة الإتجار بالعملة

فيديو وثق الواقعة، القبض على 9 سائقين ساروا عكس الاتجاه على الطريق الإقليمي

شاب ينهي حياته بمدينة نصر بسبب خلافات عائلية

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

استقبال آخر أفواج بعثة حج القرعة بمطار القاهرة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 9 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب في الزاوية الحمراء

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

كأس العالم للأندية، باريس يضرب إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

مصادر: 10 أعضاء بمجلس النواب يعتزمون تقديم استقالاتهم لخوض انتخابات الشيوخ

الرئيس الإيراني يوجه رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

المزيد
الجريدة الرسمية