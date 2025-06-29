الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يحذر الإدارة الأمريكية من المساس بالمراجع الدينية

الحرس الثوري الإيراني،
الحرس الثوري الإيراني، فيتو

قال مسئول التنسيق في الحرس الثوري الإيراني، إن أي مساس بالمراجع الدينية في إيران سيؤدي إلى رد مباشر يتمثل في أسر أو قتل الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط.

 

تصعيد جديد في الخطاب الإيراني

يأتي هذا التصريح في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد استهداف واشنطن مواقع إيرانية وتهديدات متبادلة بشأن النفوذ الإقليمي.

 

لا تعليق رسمي من واشنطن حتى الآن

 

ولم يصدر حتى الآن أي رد من الجانب الأمريكي على هذه التهديدات بينما يتابع مراقبون بقلق احتمال انزلاق الوضع إلي مواجهة أوسع في المنطقة.

 

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران من أن "الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لها" في حال لم ترجع إلى النظام العالمي.

ونفى ترامب في الوقت ذاته تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

 

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