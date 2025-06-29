الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في عابدين دون خسائر بالأرواح

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة عابدين بوسط القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بعابدين

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 9 طوابق بمنطقة عابدين بوسط القاهرة.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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