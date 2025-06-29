السيطرة علي حريق اندلع داخل محل ملابس بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، على حريق نشب داخل محل لبيع الملابس الجاهزة بحي شمال مدينة المنيا، دون إصابات.

السيطرة علي حريق اندلع دخل محل ملابس في المنيا



وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع النيران داخل أحد المحال التجارية الشهيرة بشارع طه حسين حي شمال مدينة المنيا.

حريق في المنيا



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت القوات من محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المحال المجاورة، والسيطرة عليه بالكامل.



حريق المنيا تلفيات في البضائع

وأسفر الحريق عن تلفيات في البضائع ومحتويات المحل، فيما لم تُسجل أي إصابات بين العاملين أو المواطنين.

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