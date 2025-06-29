الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

استضاف وفود القمة العربية، حريق يلتهم فندق «قلب العالم» فى العراق عقب شهرين من افتتاحه

فندق قلب العالم،
فندق قلب العالم، فيتو

عقب شهرين من افتتاحه، اندلعت النيران، اليوم الأحد، في فندق قلب العالم الواقع بجانب الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، وشهد استضافة وفود القمة العربية مؤخرا.

حريق فندق قلب العالم فى العراق

ورأي شهود عيان النيران وهي تلتهم الطوابق العليا من فندق "قلب العالم" وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة اللهب من مبنى الفندق.

السلطات العراقية تحقق فى حريق فندق قلب العالم

وشرعت الجهات الأمنية العراقية فى فتح تحقيقات عاجلًا لمعرفة أسباب الحريق، حيث تشير تقارير أولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن خلل كهربائي أو مواد بناء غير مقاومة للحريق، لكن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ويُعد الفندق الذي يحمل اسم "قلب العالم" رمزا حديثا في بغداد، وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، افتتحه في 11 مايو 2025 لاستضافة وفود القمة العربية الـ34، حيث يضم الفندق مركزا صحافيا متطورًا لتغطية الأحداث الدولية.

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