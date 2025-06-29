أخبار الفن اليوم: سبب غناء شيرين "بلاي باك" بختام مهرجان موازين.. وفاة والدة هشام إسماعيل.. تامر حسني يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

اخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

آثار الظهور الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب بمهرجان موازين بالمغرب، الجدل الواسع خاصة أنها لم تتمكن من الغناء بشكل جيد مثلما عهدها الجمهور، واضطرت إلى تقديم بعض الأغنيات بتقنية “البلاي باك”، وهذا ما اثار حفيظة الجمهور الذين انتقدوا أداءها بالحفل

وكشفت مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب أن السبب وراء عدم قدرة شيرين على الغناء، هو حالتها الصحية،حيث إنها اصيبت بأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، ونصحها الطبيب المعالج لها بعدم الغناء، إلا أنها رفضت الاعتذار عن الحفل، وقررت الالتقاء بالجمهور رغم حالتها الصعبة.





أعلن الفنان حمزة العيلي عن وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تدوينة جاء بها: “توفت اليوم والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة”.



وشيعت جنازة والدة الفنان هشام اسماعيل من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حضور عدد من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، ولم يحدد حتى الآن موعد ومكان العزاء.

افتتح المخرج المسرحي خالد جلال مسرحية “سكرولينج” على مسرح الريحاني تحت شعار كامل العدد، حيث حضر عدد كبير من الجمهور والإعلاميين لمشاهدة العرض



مسرحية سكرولينج دراما اجتماعية داخل مستشفى أمراض نفسية وعقلية، تلقي الضوء على مشاكل نفسية وتأثيرها على المجتمع سواء سلبي إي إيجابي في مشاهد كوميدية والمسرحية من إنتاج شركة كينج تون.

أعلن الفنان محمد جمعة، دخوله مجال الموسيقي بشكل رسمي، حيث تعاقد مع شركة إنتاج كبرى، لتقديم بعض الأغنيات الجديدة بصوته



وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا قال فيه: “خطوه مهمه في حياتي الحمد لله مضيت عقد تعاون جديد مع شركة The Music Hub، ودي خطوة أنا فخور بيها جدًا… لأن الشراكة دي هتكون بداية لمرحلة مختلفة في حياتي الفنية، فيها شغل حقيقي، ومزيكا حلوه، ان شاء الله تعجبكم”





أعلن الفنان تامر حسني عن موعد طرح ألبومه الجديد، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا قال فيه: “افتحولي عينكم كده واستعدوا جدًا، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل، يوم ١٠ شهر ٧ القادم، أوامر يا حبايب قلبي”.

يواصل النجمان محمد عبد الرحمن الشهير توتا والفنانة ياسمين رئيس تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمها الجديد ماما وبابا بشوارع أكتوبر.



وخلال أحداث العمل يظهر الثنائي زوجان، ولكن مع مرور الأحداث تقع بينهما خلافات وتطلب ياسمين رئيس الطلاق من زوجها.

أعلن الفنان محمد كيلاني، وفاة عمه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد الكيلاني، منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، جاء فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي حسن فتح الله الكيلاني، برجاء الدعاء.



ولم يكشف الكيلاني عن موعد ومكان تشييع الجثمان، مطالبًا من جمهوره بالدعاء له بالرحمة المغفرة.





انتهت أسرة فيلم صقر وكناريا الذي يقوم ببطولته النجمان محمد إمام وشيكو من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل المقرر أن يتم عرضه خلال موسم الصيف الجاري.

ويواصل الفنان محمد إمام تصوير عدد من مشاهد الأكشن لفيلمه الجديد “صقر وكناريا” في أحد المناطق الصحراوية، وخلال تصوير بعض المشاهد تعرض لإصابة بسيطة في قدمه، ولم تمنعه من استكمال التصوير.

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