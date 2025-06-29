الأحد 29 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يعلن موعد طرح ألبومه الجديد "لينا معاد"

تامر حسني
تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني عن موعد طرح ألبومه الجديد، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا قال فيه: “افتحولي عينكم كده واستعدوا جدًا، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم “لينا معاد” بشكل كامل، يوم ١٠ شهر ٧ القادم، أوامر يا حبايب قلبي”.

وكان قد طرح الفنان تامر حسني في موسم عيد الأضحى السينمائي، فيلم “ريستارت”، الذي مازال يعرض حاليًا بالسينمات ويحقق إيرادات جيدة.

 

قصة فيلم ريستارت 

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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