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ثقافة وفنون

ريستارت يحصد 1.2 مليون جنيه في إيرادات الجمعة

تامر حسني
تامر حسني

واصل فيلم ريستارت تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2025.

إيرادات فيلم ريستارت 

وحقق فيلم ريستارت الذي يقوم ببطولته تامر حسني إيرادات بلغت 1.297.701 مليون جنيه  أمس الجمعة في شباك التذاكر بدور العرض. 

 

قصة فيلم ريستارت 

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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