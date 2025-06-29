محمد كيلاني يعلن وفاة عمه

أعلن الفنان محمد كيلاني، وفاة عمه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وكتب محمد الكيلاني، منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، جاء فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله عمي حسن فتح الله الكيلاني، برجاء الدعاء.



ولم يكشف الكيلاني عن موعد ومكان تشييع الجثمان، مطالبًا من جمهوره بالدعاء له بالرحمة المغفرة.

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