صور من العرض المسرحي سكرولينج  بقيادة المخرج خالد جلال على مسرح الريحاني

افتتح المخرج المسرحي خالد جلال مسرحية “سكرولينج” على مسرح الريحاني تحت شعار كامل العدد، حيث حضر عدد كبير من الجمهور والإعلاميين لمشاهدة العرض

مسرحية سكرولينج دراما اجتماعية داخل مستشفى أمراض نفسية وعقلية، تلقي الضوء على مشاكل نفسية وتأثيرها على المجتمع سواء سلبي إي إيجابي في مشاهد كوميدية والمسرحية من إنتاج شركة كينج تون.

من جانب آخر كان قد استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النجم الكبير محمد هنيدي، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك لبحث تقديم عروض مسرحية في عدد من محافظات الجمهورية.



لقاء هنو وهنيدي

تناول اللقاء سُبل التعاون المشترك في إنتاج وتقديم عروض مسرحية نوعية خلال الفترة المقبلة، على أن تُقام في عدد من المحافظات.

وأكد وزير الثقافة أن المشروع يأتي استكمالًا لاستراتيجية الوزارة في نشر الفنون وتوسيع رقعة العمل الثقافي، وتعزيز التعاون مع نجوم الفن والقطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق العدالة الثقافية،وخروج عروض مسرح الدولة من العاصمة إلى الأقاليم.

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