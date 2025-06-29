ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن بشوارع أكتوبر لاستكمال تصوير ماما وبابا

يواصل النجمان محمد عبد الرحمن الشهير توتا والفنانة ياسمين رئيس تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمها الجديد ماما وبابا بشوارع أكتوبر.

وخلال أحداث العمل يظهر الثنائي زوجان، ولكن مع مرور الأحداث تقع بينهما خلافات وتطلب ياسمين رئيس الطلاق من زوجها.

وتقرير ياسمين رئيس النزول إلى سوق العمل بعد أن كانت ربة منزل كي تعتمد علي نفسها من أجل أسرتها.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "ماما وبابا" قد طرحت البوستر التشويقي الأول للعمل، الذي يقوم ببطولته كل من محمد عبد الرحمن توتا، وياسمين رئيس، استعدادا لعرضه بالسينما صيف 2025، ويشهد الفيلم مواقف كوميدية تجمعهما.

"ماما وبابا" بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي.

ياسمين رئيس تتعرض للتحرش في "الست لما"

وتشارك الفنانة ياسمين رئيس ضمن أحداث فيلم الست لما،الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وبدأت تصوير أحداثه قبل عيد الأضحى.



وتلعب ياسمين رئيس شخصية “وفاء” فتاة في مقتبل عمرها، وتعيش حياتها وتهتم بالموضة، والأزياء، وفي إحدى الليالي تتعرض للتحرش من قبل سائق إحدى شركات النقل الذكي، وتلجأ للقضاء كي تحصل على حقها منه، بعد أن حصلت على رقم السيارة.



وقرر صناع الفيلم إيقاف التصوير على أن يتم استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.

تفاصيل فيلم الست لما

فيلم الست لما انطلق تصويره الشهر الماضي بدون بطلته الفنانة يسرا بسبب وجودها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى فى دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار الفنانة الشابة مي حسن، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين قبل عيد الأضحى واستئناف باقى المشاهد بعد إجازة العيد.

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

يذكر أن يسرا انشغلت الأيام الماضية بتصوير فيلم "بنات فاتن" الذي بدأته قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولته هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السودانى مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث، والفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر.

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