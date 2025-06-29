محمد جمعة يدخل مجال الموسيقى ويتعاقد مع شركة لإنتاج أغان جديدة

أعلن الفنان محمد جمعة، دخوله مجال الموسيقي بشكل رسمي، حيث تعاقد مع شركة إنتاج كبرى، لتقديم بعض الأغنيات الجديدة بصوته

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا قال فيه: “خطوه مهمه في حياتي الحمد لله مضيت عقد تعاون جديد مع شركة The Music Hub، ودي خطوة أنا فخور بيها جدًا… لأن الشراكة دي هتكون بداية لمرحلة مختلفة في حياتي الفنية، فيها شغل حقيقي، ومزيكا حلوه، ان شاء الله تعجبكم”

وأضاف: “ شكرًا لكل الناس اللي دايمًا ورايا وبتدعمني، وشكر خاص لإدارة The Music Hub على ثقتهم الغالية”.

وكان قد خرج مؤخرًا الفنان محمد جمعة، عن صمته للرد على شائعة وفاته التى انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أثار غضبه.



في هذا السياق، علق على منشورات وفاته من خلال حسابه عبر فيس بوك قائلا: "الأصدقاء الأعزاء والجمهور العظيم أنا بخير ولا صحة لشائعة وفاتي".

وأوضح محمد جمعة أنه سيظهر في بث مباشر ليطمئن جمهوره قائلا: "إن شاء الله هطلع لايف على صفحتي الرسمية شكرا لكل من تكرم بالاطمئنان".

يذكر أن آخر أعمال محمد جمعة السينمائية فيلم "شقو" مع عمرو يوسف، محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وفي رمضان شارك محمد جمعة في مسلسل "صلة رحم".

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