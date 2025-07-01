من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

في هذه السلسلة نستعرض مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.



قصة سيدنا هود، عليه السلام، مع "عاد"

سجَّل القرآن الكريم قصة سيدنا هود، عليه السلام، في عدد من السور، منها: "الأعراف"، "المؤمنون"، "الشعراء"، "الذاريات"، "الأحقاف"، وهناك سورة كاملة باسم "هود".

بعث الله سيدنا هودا، عليه السلام، إلى قوم "عاد"، وهم أول من عبَد الأصنام بعد الطوفان، وأول أمة أهلكها الله تعالى بذنوبهم، وشركهم بعد أمة نوح، عليه السلام؛ ولهذا يأتي ذكرهم في القرآن بعد ذكر قصة قوم نوح مباشرة في عدة سور من كتاب الله تعالى، كما في "الأعراف" في قوله تعالى: "وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ" (الأعراف:69)، وفي سورة المؤمنون في قوله تعالى: "ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ". (المؤمنون:31)، وكذلك في (الشعراء).

وهود، عليه السلام، هو: هود بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح، عليه السلام، ويقال هو: ابن عبد الله ابن رباح الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح.

"وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون". (هود: 50)

بعد قوم نوح

عوقب قوم نوح بالطوفان، وطويت صفحتهم، وعاشت الأرض مرحلة هادئة، استمرت نحوًا من قرنين من الزمان، أو أكثر.. لم يكن هناك قلب واحد كافر فى الأرض.

ومضت سنواتٌ وسنواتٌ، مات الآباء والأبناء، نسي الناس وصايا سيدنا نوح، وتعاليمه، وعادت عبادة الأصنام كأسوأ ما يكون.

وبإيعاز من الشيطان عادت الأرض تشكو من الظلام مرة ثانية.

كان هود، عليه السلام، من قبيلة اسمها "عاد"، وكانت تسكن مكانًا يسمى "الأحقاف".

وكان قوم عاد أعظم أهل زمانهم فى قوة الأجسام والطول والشدة، وكانوا عمالقة وأقوياء.

وعلى الرغم من ضخامة أجسامهم، كانت لهم عقولٌ مظلمةٌ كانوا يعبدون الأصنام، فقال لهم هود عليه السلام: "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره". (هود: 84).

رفض قوم هود أن يلتفتوا إلى نبيهم، ولا أن يستمعوا إلى ما ينصحهم به، وتلفتوا حولهم فوجدوا أنهم أقوى من على الأرض فأصابهم الكبرياء والعناد.

لم ييأس هود عليه السلام، واستمر يحدث قومه عن يوم القيامة، وأخبرهم أن إيمان الناس بالآخرة ضرورة تتصل بعدل الله، مثلما هو ضرورة تتصل بحياة الناس، وذلك أن يوم القيامة هو اليوم الذى تعاد فيه جميع القضايا مرة أخرى أمام الخالق، ويعاد نظرها مرة ثانية، ويحكم فيها رب العالمين سبحانه.

أصروا على التكذيب والعناد

وظل يحدثهم عن الإيمان ببعث الأجساد والوقوف للحساب، ثم تلقى الثواب والعقاب ودخول الجنة والنار، حدثهم هود عليه السلام بكل هذا ولكنهم كذبوه: "وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون". (المؤمنون: 33).

وتعجب قوم هود أن الله يبعث من فى القبور "أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين". (المؤمنون: 35).

واستغربوا أن يعيد الله خلق الإنسان بعد تحوله على تراب.

واستمروا يتساءلون: أليس هذا النبى بشر مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب؟! بل لعله بفقره يأكل أقل مما نأكل فكيف يدعى أنه على الحق ونحن على الباطل.

رد عليهم هود عليه السلام: إن الله يهلك الذين كفروا مهما يكونوا أقوياء، فقال له الكافرون ستنجينا آلهتنا.

وحاول سيدنا هود أن يشرح لهم أن هذه الآلهة التى يعبدونها لتقربهم من الله، هى نفسها التى تبعدهم عن الله، أفهمهم أن الله هو وحده الذى ينجي الناس وأن أي قوة أخرى فى الأرض لا تستطيع أن تضر أو تنفع.

استمر الصراع بين هود عليه السلام وقومه، وكلما مرت الأيام زاد قوم هود استكبارًا وعنادًا وطغيانًا وتكذيبًا لنبيهم وبدأوا يتهمونه بأنه مجنون وقالوا له "وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين". (هود: 53).

كذبوه، وعاندوه، وردوا عليه بما أجمله القرآن الكريم في قول الله تعالى: "قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ”. (الأعراف:66).

الإنذار بالعذاب

بعد ذلك لم يعد يبق لهود، عليه السلام، إلا التوجه إلى الله وحده، وهو على يقين بأنه لا شىء يعجز الله. وبهذا الإيمان بالله والثقة بوعده يخاطب هود، عليه السلام، الذين كفروا من قومه.

فوض سيدنا هود أمره لله، معلنا براءته منهم، ومن آلهتهم وأدرك أن العذاب واقعٌ بمن كفر من قومه، فإن الله يعذب الذين كفروا مهما كانوا أقوياء أو أغنياء أو عمالقة.

وعد الله يتحقق

لم يمض وقت طويل، حتى تحقق وعد الله، فبدأت الأرض فى الجفاف، ولم تعد السماء تمطر، كانت الشمس تلهب رمال الصحراء، وتبدو مثل النار التى تستقر على رءوس الناس.

سأله قومه: ما هذا الجفاف يا هود؟! فقال لهم: إن الله غاضب عليكم، ولو آمنتم فسوف يرضى الله عنكم ويرسل المطر فيزيدكم قوة إلى قوتكم.

كان رد فعلهم، رغم إرهاصات العذاب، أن سخروا منه وزادوا فى العناد والسخرية، فزاد الجفاف ومات الزرع.

وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء.. فرح قوم هود، وخرجوا من بيوتهم فرحين.

تغير الجو فجأة، من الجفاف الشديد والحر إلى البرد الشديد القارس.

بدأت الرياح تهب، ارتعش كل شىء؛ الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام، ارتعش الجلد واللحم والعظام، استمرت الرياح ليلة بعد ليلة، وفى كل ساعة كانت برودتها تزداد.

أخذ قوم هود يفرون ويختبئون فى الخيام، فاقتلعت الخيام، واختبئوا تحت الأغطية فاشتد هبوب الرياح وتطايرت الأغطية.

من شدتها، كانت الرياح تمزق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من الجسد وتدمره، لا تكاد الرياح تلمس شيئًا إلا قتلته. "فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شىء بأمر ربها". (الأحقاف: 24).

الريح العقيم

أرسل الله تعالى عليهم العذاب بالريح العقيم، قال الله تعالى: "وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ". (الذاريات:41-42).

استمرت الرياح مسلطة عليهم سبع ليال وثمانية أيام لم تر الدنيا مثلها أبدًا، ثم توقفت الريح بإذن ربها: "سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية". (الحاقَّة: 7).



في ذلك الوقت، كان هود، عليه السلام، قد اعتزلهم في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين، فلم يصبهم من تلك الريح إلا نسيم العليل، اللطيف، وكانت عاد بين عمان وحضرموت، في مكان يقال له: الأحقاف من بلاد اليمن.

ولم يعد باقيًا من قوم هود إلا ما يبقى من النخل الميت، فهلكوا جميعًا، ونجا هود، عليه السلام، ومن آمن معه.



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