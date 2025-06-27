من قصص القرآن الكريم.. خلق سيدنا آدم عليه السلام وفوز الملائكة وفشل إبليس

في هذه السلسلة نستعرض مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

شاءت إرادة الله، تعالى، أن يخبر ملائكته بخلق آدم وذريته، كما يخبر بالأمر الجلل قبل أن يحدث.

وعلى سبيل الاستفسار والتعلم، لا على وجه الاعتراض، تساءلت الملائكة عن وجه الحكمة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟.

ومن أقوال المفسرين: عرف الملائكة أن ذلك سيحدث من البشر؛ بما رأوا ممن كان قبل آدم من قبائل يقال لها "الحن" و"البن" قبل آدم بألفي عام، فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى "جزائر البحور".

فأخبرهم الله تعالى أن هناك حكمة كبيرة من ذلك، وأنه سبحانه يعلم ما لا تعلمون.

قبضة من الأرض

أراد الله سبحانه أن يخلق آدم، عليه السلام، فأخذ قبضة من الأرض من سهلها وحزنها؛ أسودها وأبيضها وأحمرها، فخلق منها آدم، عليه السلام، فجاء الخلق على ألوانها، منهم الأبيض والأسود والأحمر، ومنهم الطيب والشرير... إلخ.

يقول المفسرون: خلق الله آدم، وصوره وتركه.. قيل: أربعين يوما، وقيل: أربعين سنة من أعمارنا طينا، طوله ستون ذراعا في السماء، ثم نفخ فيه الروح من رأسه، فلما استقرت في الجسد عطس، فحمد الله تعالى، فقال الله تعالى له: يرحمك الله.. ولما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر (وهم نفر من الملائكة جلوس) فاستمع ما يحيُّونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال آدم: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فزادوه "ورحمة الله".

طاعة الملائكة وعصيان إبليس

وبعد أن تم خلق آدم، عليه السلام، أمر الله، سبحانه، الملائكة بالسجود له، فسجدوا امتثالا لأمره سبحانه، وأما إبليس فأبى واستكبر، وكان من الغاوين، وجنح إلى القياس الفاسد، فقال: "أأسجد لمن خلقت طينا"؟!، وقال أيضا: "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين".

فاز الملائكة بطاعة الله، عز وجل، وفشل إبليس، فشلا ذريعا بعصيانه لأمر الله، تعالى، وظهرت خبيئة الشيطان، وغروره واستكباره، وعجبه بنفسه، فلعنه الله، سبحانه، وطرده من رحمته.

كتب الله على إبليس، لعصيانه، أن يخرج من الجنة، وأن يكون من أهل النار، فطلب إبليس من الله طلبًا في أن ينظره إلى يوم القيامة فيفتن آدم وذريته، لينظر هل يطيعون الله أم لا، فأنظره الله إلى يوم القيامة، وأخبره أنه لن يكون له سلطان على عباده.

وعلم آدم الأسماء كلها

ثم علَّم الله، سبحانه، آدم أسماء كل شيء، علَّمه: الخيل، والبغال، والإبل، والجن، والوحش، ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة، وطلب منهم، على وجه الاختبار، أن يذكروا أسماءها.. فقالوا: "سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"، فأمر الله تعالى آدم أن ينبئ الملائكة بأسماء هذه الأشياء، فأخبرهم، فعلموا حينئذ فضله وما أكرمه الله تعالى به.

خلق حواء

أمر الله تعالى آدم أن يسكن الجنة، كان يمشي فيها وحيدا، مستوحشا، ليس له زوج، فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ أجابت: امرأة، فسألها: ولم خُلقتِ؟ قالت: لتسكن إليَّ.

وهنا سألته الملائكة ليعرفوا ما بلغ علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء، قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خُلقت من شيء حي، فقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.

أباح الله لهما في الجنة كل شيء إلا الشجرة التي نهاهم عنها سبحانه.

تباينت آراء المفسرون في ماهية هذه الشجرة، وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لأخبرنا بها.

أيضا، لم يتفقوا على الجنة التي أسكن الله تعالى آدم بها؛ هل هي في الأرض باعتبار أنها محل الابتلاء أو في السماء ولكن غير جنة الخلد، أم هي جنة الخلد.

خديعة إبليس لآدم وحواء

استقر آدم وزوجته في الجنة، ولكن على الجانب الآخر كان هناك العدو الأزلي للبشر.. إبليس الرجيم، الذي كان يتربص بهما، ولم يقر له قرار حتى احتال، فدخلها عليهما، وقيل بل وسوس لهما من خارجها بالأكل من الشجرة، وأخبرهما أنكما ستموتان، وأن الله، سبحانه، إنما نهاكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور، فأكلا منها وبدت لهما سوآتهما.

ثم كان ما قص الله تعالى في كتابه العزيز من توبته على آدم ولعنه إبليس، ثم أهبط الله تعالى آدم وزوجه إلى الأرض وأهبط إبليس معهما، وجعل بعضهم لبعض عدوا.

وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدَّره الله في علمه على آدم وذريته فقدر لهم الهبوط من الجنة، ولكن لم يقدر لهم المعصية ولم يأمرهم بها وإنما قدر لهم ما ترتب عليها.

وحاول العلماء أن يحددوا المقدار الذي مكثه آدم في الجنة وعن الساعة التي أهبط فيها من الجنة، واختلفوا حول ذلك، كما اختلفوا في المكان الذي أهبط فيها.. هل هو في مكان بين مكة والطائف يقال له "دحنا" أم على جبل "نود" في الهند، كما ذكر العلماء أن حواء لم تهبط معه في نفس الموضع وإنما أهبط في مكة وهو في الهند، كما اختلفوا في المكان الذي أهبط فيه إبليس أيضا.

كما تناول العلماء ذكر ما أهبط مع آدم من الجنة من ثمارها لتزرع في الأرض، وقد نزل معه جبريل فعلمه كيف يحرث ويزرع، كما علمه صنعة الحديد، وكيف يوقد النار ليبدأ رحلة العمل الشاق.

وقال العلماء إن آدم بكى طويلا، ندما على ما فعله، وكان سببا في نزوله إلى الأرض، وكيف أنه لم يقرب حواء مدة طزيلة، ولم يأكل أربعين يوما، إلى غير ذلك؛ رجاء أن يتوب الله عليه، ويعيده إلى الجنة.

بناء الكعبة المشرفة

بعدها أوحى الله تعالى إلى آدم، عليه السلام، ببناء الكعبة، فقال له: إن لي حرما حيال عرشي فانطلق، وابن لي بيتا فيه، ثم حف به كما رأيت ملائكتي يحفون (يطوفون) بعرشي، فهنالك أستجيب لك، ولولدك من كان منهم في طاعتي.

فناجى آدم ربه: يا رب، وكيف لي بذلك؟! لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه.

فقيض الله ملكا فانطلق به نحو مكة حتى قدم مكة فبنى البيت من خمسة جبال: من طور سينا، وطور زيتون، ولبنان، والجودي، وبنى قواعده من حراء، فلما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات، فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم.



وأخبر الله تعالى في كتابه أنه أخذ على بني آدم العهد والميثاق بربوبيته وألوهيته، وإقرارهم بذلك فقال سبحانه: "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين". [الأعراف: 172].



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