سورة هود - عليه السلام- مكية وهي السورة الحادية عشرة في ترتيب المصحف فقد سبقتها في هذا الترتيب سورة الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، ويونس.أما ترتيبها في النزول، فهي السورة الثانية والخمسون، وكان نزولها بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف وعدد آياتها: 123 آية وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة هود وفضائلها وسبب التسمية

أسماء سورة هود وفضائلها وسبب التسمية

أسماء سورة هود وسبب التسمية

سميت هذه السورة في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة (هود)، ولا يُعرف لها اسم غير هذا الاسم. وسميت باسم (هود)؛ لتكرر اسمه فيها خمس مرات؛ ولأن ما حُكي عنه فيها أطول مما حُكي عنه في غيرها؛ ولأن عادًا وُصِفُوا فيها، بأنهم قوم هود في قوله سبحانه: (ألا بعدا لعاد قوم هود) (هود:60).

وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة هود، فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! قال: «شيبتني هود» و«الواقعة»، و«المرسلات» و«عم يتساءلون» و«إذا الشمس كورت». وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها.



سبب نزول سورة هود

لم يرِد لسورة هود سبب نزول كسورة كاملة كما ورد لبعض سور القرآن الكريم، لكن هناك أسباب لنزول بعض آياتها، وهي:

سبب نزول قوله تعالى: ( ألا إنهم يثنون صدورهم ) الآية [ 5 ].





نزلت في الأخنس بن شريق، وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر، يلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يحب، ويطوي بقلبه ما يكره. وقال الكلبي : كان يجالس النبي - صلى الله عليه وسلم - يظهر له أمرا يسره ويضمر في قلبه خلاف ما يظهر، فأنزل الله تعالى: ( ألا إنهم يثنون صدورهم ) يقول يكمنون ما في صدورهم من العداوة لمحمد - صلى الله عليه وسلم -.

اختلف المفسرون في سبب نزول الآية، فذهب البعض إلى أنَّها نزلت في مسلمين كانوا يستحيون من الله إذا جامعوا زوجاتهم، وقيل: إنَّ جماعةً من المسلمين كانوا يظهرون التنسُّك لله بأن يستروا أبدانهم ولا يكشفونها، فبين الله لهم أن التنسك يكون بما احتوته قلوبهم من معتقد، وبما أظهروه من قول وعمل، ورأى آخرون أنَّها نزلت في المنافقين حيث كانوا إذا أغلقوا أبوابهم واستغشوا ثيابهم يثنون صدورهم على عداوة محمد -صلى الله عليه وسلم- ولا يعلم أحد بهم، فنزلت الآية، ورأت جماعة أنَّها تتحدث عن المشركين، ومحاولة استتارهم عن اللَّه جل وعلا.

سبب نزول آية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل

رأى البعض أنَّ الآية نزلت في رجل قبَّلَ امرأة فأراد أن يتوب، وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود: "أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فاتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبره فأنزل الله: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: الجميع أمتي كلِّهم"، وقال بهذا الرأي عدة مفسرين منهم: الطبري وابن عطية.



فضائل سورة هود وخصائصها

1- أنها من المائين التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور.

2- من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأها: عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وأحسب أنه قال: سورة هود "

3- أنها مما أمر بقراءته يوم الجمعة: عن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرءوا سورة هود يوم الجمعة»

4- أنها من السور التي شيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم: عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، قال: «شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت»,

وعن عقبة بن عامر أن رجلا قال: يا رسول الله شبت قال: "شيبتني هود وأخواتها".

وعن أبى جحيفة قال: "قالوا: يا رسول الله نراك شبت قال: شيبتني هود وأخواتها"

وعن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "شيبتني هود وأخواتها".

وَذَلِكَ لِمَا فِي هَذِهِ السُّوَرِ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالْمَثُلَاتِ النَّوَازِلِ بِالْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ.

أسماء سورة هود وفضائلها وسبب التسمية

متى نزلت سورة هود؟

جمهور العلماء على أن سورة هود جميعها مكية، وقيل هي مكية إلا ثلاث آيات منها:

وهي قوله- تعالى- فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ، وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. الآية 12.

وقوله- تعالى- أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ الآية 17.

وقوله- تعالى-: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ الآية 114.





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