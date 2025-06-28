"من قصص القرآن الكريم، قصة "ابني آدم" أول جريمة قتل على وجه الأرض

في هذه السلسلة نستعرض مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.



قصة ابني آدم، عليه السلام

كرم الله آدم وزوجته بأن أسكنهما الجنة، وأباح لهما الاستمتاع بكل ما فيها من نعيم، إلا شجرة واحدة عينها الله لهما، ونهاهما أن يأكلا منها مبينًا لهما أن قربهم منها سيكون فيه ظلمًا لأنفسهم، وما إن ابتعدا عنها فهما في نعيم كبير، فلا جوع سيمسهما ولا ظمأ ولا نصب.

عاش آدم وحواء في الجنة في نعيم إلى أن جاء إبليس ليوسوس لهما بأن يأكلا من تلك الشجرة مقنعًا إياهما بأن الأكل من ثمارها سيجعلهما من الخالدين في الجنة.

أوهم إبليس كلًا من آدم وحواء وأغراهما بالأكل من تلك الشجرة مقسمًا لهما أنه من الناصحين وأنه لن يصيبهم أي ضرر من ذلك، اغتر كل من آدم وحواء بقول إبليس، فأكلا من الشجرة، فبدت لهما سوءاتهما وأخذا يستران عليها من أوراق الجنة، وعلما أنهما قد وقعا في المعصية. بادر آدم وحواء بالتوبة إلى الله من ذنبهما، وما نجم عنهما من الأكل من الشجرة التي نهى الله عنها، فتاب الله عليه، وكان لهذا الذنب عاقبته، وهي أن أخرج الله آدم، عليه السلام، وحواء من الجنة، ليهبطا إلى الأرض، فيعيشان وذريتهما فيها.

40 ولدا من الذكور والإناث

يعتقد العلماء أن آدم ولد له أربعون ولدا من ذكر وأنثى في عشرين بطنا، ذكر العلماء أسماءهم، ومنهم: قابيل وهابيل وشيث... إلى غير ذلك من أسمائهم وأسماء توأمهم من النساء.

واختلف أهل العلم هل ولد لهما بالجنة شيء من الأولاد؟ فقيل: لم يولد لهما إلا في الأرض. وقيل: بل ولد لهما فيها. فكان قابيل وأخته ممن ولد بها.

وقد احتال إبليس على حواء وما زال بها حتى سمت ولدها بما أملاه عليها فسمته عبد الحارث، وهو اسم إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فعاش هذا بقدر الله تعالى سبحانه.

يروي المفسرون ما قصه الله تعالى من قتل أحد ولدي آدم أخاه فكان أول دم وقع في الأرض، وكان على ابن آدم الأول كفل من كل دم يقع بعد ذلك، وكيف أن الله تعالى إكراما للمقتول أرسل غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه، وقد عاجل الله له العقوبة في الدنيا بأن جعله معاقا، مع ما ينتظره يوم القيامة.

قصة قابيل وهابيل

وفي تفاصيل القصة؛ يخبرنا القرآن الكريم أن قابيل وهابيل، ابني آدم، قدَّم كل منهما صدقة إلى الله، تعالى، فتقبل الله صدقة هابيل؛ لصدقه وإخلاصه، بأن أكلتها النار، ولم يتقبل صدقة قابيل، فما كان من قابيل إلا أن قال لأخيه: "لأقتلنك"، فما كان رد هابيل إلا أن قال: "إنما يتقبل الله من المتقين".

ونصح هابيل أخاه، مؤكدا له أنه لن يدافع عن نفسه، في محاولة لإثنائه عن تفكيره الشيطاني، لكن ما كان من قابيل إلا أن قتل أخاه ظلمًا وحسدًا، فخسر دنياه وآخرته.

وبعد أن قتل قابيل أخاه، لم يعرف ما يفعل بجثة أخيه، فحملها على عاتقه، حزن لأنه لم يكن يدري كيف يتصرف، إلى أن بعث الله غرابًا أمامه، وأراه إياه كيف حفر حفرة لغراب ميت ودفنه فيها، فحفر لأخيه حفرة ودفنه فيها.

حينها شعر قابيل بالذنب وندم على قتله لأخيه.

آدم.. نبي الله

وقد من الله تعالى على سيدنا آدم، عليه السلام، بالنبوة فكان نبيا مكلما مع ما أعطاه الله تعالى من ملك الأرض.

شيث خليفة آدم

وأوصى آدم ابنه شيث وجعل الأمر له من بعده، وذلك لما حضرته الوفاة، وقد جاء في وفاة آدم عليه السلام أنه راجع ملك الموت بأنه بقي من عمره ستون سنة فأخبره أنه سأل الله تعالى أن يكتبها لابنه داود عليه السلام، فقال: ما فعلت! " فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته فحينئذ وضع الله الكتاب وأمر بالشهود.

وأتمَّ لآدم عمره ولداود عمره عليهما السلام، ولما مات آدم عليه السلام نزل جبريل والملائكة فغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل والملائكة وكبروا عليه أربعا ودفنوه وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم، وقد مات يوم الجمعة عليه السلام.

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