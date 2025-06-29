الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، بلدة قصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

في غضون ذلك، قال المفوض العام للأونروا، يوم الخميس، إن عملية إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة جارية على قدم وساق.

 

ضم الضفة الغربية المحتلة

والشهر الماضي، قال وزير مالية الاحتلال "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، إن “إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال قطاع غزة”.

 

توسيع العملية العسكرية في غزة

وتابع سموتريتش: المجلس السياسي والأمني، الذي صوت بالإجماع على توسيع العملية في غزة، قرر عدم الانسحاب من القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

وزعم وفق ما نقلت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى، محذرا حركة حماس من دفع ثمن باهظ في حال تعرضهم للأذى.

وكشف سموتريتش عن نوايا الاحتلال قائلا: "إسرائيل ستضم الضفة الغربية لكن ليس الآن وإنما بعد أن ننتهي من قطاع غزة". 

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الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال نابلس الضفة الغربية

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