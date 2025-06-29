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خارج الحدود

الجيش الإيراني: قواتنا تراقب تحركات الأعداء بيقظة تامة

الجيش الإيراني، فيتو
الجيش الإيراني، فيتو

قال الجيش الإيراني اليوم الأحد: قواتنا تراقب تحركات الأعداء بيقظة تامة ولديها الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي عدوان.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن بلاده "تشك في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار". 

 

أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب

في غضون ذلك، قال علي خامنئي المرشد الإيراني يوم الخميس: “أبارك انتصارنا على أمريكا التي دخلت الحرب لأنها شعرت أن الكيان الصهيوني سيدمر بالكامل”.

وأضاف المرشد الإيراني: “أمريكا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب وانتصرنا ووجهنا لها صفعة قاسية.. الشعب الإيراني وقف صفا واحدا لدعم قواتنا المسلحة”.

وتابع خامنئي: “شعبنا أظهر شخصيته وأثبت أنه متحد في الأوقات اللازمة.. أوجه التحية للشعب الإيراني العظيم بمناسبة النصر على الكيان الصهيوني المصطنع".

 

الكيان الصهيوني المصطنع ترنح

واستطرد المرشد الإيراني قائلا: “الكيان الصهيوني المصطنع ترنح تحت ضربات الجمهورية الإسلامية التي لم يكن يتوقعها.. قواتنا تمكنت من اختراق الدفاعات المتعددة للعدو وجعلت مواقعه العسكرية مكشوفة لصواريخنا، وعلى الكيان الصهيوني أن يدرك أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية سيكلفه ثمنا باهظا”.

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