الأردن ينسحب من مواجهة إسرائيل في كأس العالم لكرة السلة

أكد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، تلقيه إخطارا من جانب الاتحاد الأردني لكرة السلة، بقراره عدم النزول إلى الملعب في مباراة كأس العالم تحت 19 سنة 2025، ضد منتخب إسرائيل، والمقررة اليوم الأحد.

مباريات كأس العالم لكرة السلة

وبموجب المادة "D.5" من اللوائح الداخلية لـ"فيبا" – مباريات كأس العالم لكرة السلة، تعتبر المباراة مسقطة من جانب الأردن، وتمنح فوزا تقنيا لإسرائيل بنتيجة 0-20 مع حصول الأردن على صفر نقطة في الترتيب عن هذه المواجهة، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

كما تنص المادة "D.6" من اللوائح نفسها، على أن انسحابا ثانيا لأي فريق في البطولة نفسها يؤدي إلى استبعاده التلقائي، ويحتسب لجميع مبارياته – المقامة أو المقررة – خسائر تقنية.

اتحاد كرة السلة يعرب عن أسفه لقرار المنتخب الأردني

من ناحيته، قال رئيس اتحاد كرة السلة الإسرائيلي، عاموس فريشمان: "نيابة عن اتحاد كرة السلة، أعرب عن أسفي لقرار المنتخب الأردني"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وهزم منتخب الاحتلال لكرة السلة نظيره السويسري بنتيجة (102-77)، الليلة الماضية، في أول مباراة لها في كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، بينما خسر الأردن أمام جمهورية الدومينيكان.

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