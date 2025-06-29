رئيس الأركان الإيراني: نشك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، أن بلاده "تشك في التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار".

المفاوضات مع واشنطن

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، قال موسوي إن إيران مستعدة لرد قوي في حال تكرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن "إسرائيل والولايات المتحدة أثبتا عدم التزامهما بأي قواعد وأعراف دولية".

وأضاف أنه "لم نكن البادئين بالحرب، لكننا رددنا على المعتدي بكل قوتنا ومستعدون لتوجيه رد حاسم في حال تكرار الاعتداءات"، متابعا: "العدوان الإسرائيلي الأمريكي حدث رغم ضبط النفس الذي أبدته طهران تزامنا مع المفاوضات مع واشنطن".

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان قال، وفقا لتغريدة عبر منصة "إكس"، إنه بحث مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي.

وأجرى وزير الدفاع السعودي، زيارة إلى طهران، في أبريل 2025، سلّم خلالها رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

تقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية

وصرح خامنئي خلال لقائه بابن سلمان، بأن "هناك أعداء يسعون لتقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية"، داعيا إلى الاستعداد الدائم لمواجهة مثل تلك التحركات.

وأضاف: "لدينا الاستعداد التام للتعاون، وعلينا أن نتغلب على الدوافع المعادية التي تسعى لإفساد هذا التقارب".

كما أعرب عن استعداد إيران لتقديم خبراتها وإنجازاتها في بعض المجالات للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن "تعاون الإخوة في المنطقة أفضل بكثير من الاتكال على قوى أجنبية".

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

امتلاك سلاح نووي

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.

وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.

3 منشآت نووية إيرانية

كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الجاري.

ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.

وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".



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