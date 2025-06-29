زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر منطقة في باكستان، وفقا لما أعلنه المركز الأوروبي-المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

ووقع الزلزال عند الساعة 22:24 بالتوقيت العالمي على بعد 78 كيلومترا شمال غرب مدينة ديرا غازي خان التي يبلغ عدد سكانها 236 ألف نسمة.

وبحسب بيانات المركز الأوروبي-المتوسطي لرصد الزلازل، بلغ عمق بؤرة الزلزال في باكستان 35 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

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