سرايا القدس: تفجير عبوة "زلزال-4" في آلية عسكرية إسرائيلية بغزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة، باستخدام عبوة ناسفة متطورة من طراز "زلزال-4".

العملية في إطار التصدي للتوغل

جاء التفجير في سياق ما وصفته السرايا بـ"الرد على الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات البرية" في قطاع غزة، مؤكدة أن مقاتليها لا يزالون ينفذون عمليات مقاومة في عدة محاور ميدانية.

لم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن العملية أو وقوع إصابات في صفوف جنوده، في حين تبقى الأوضاع متوترة في محيط حي التفاح.

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