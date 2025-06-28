الشناوي لـ عبد الشافي: الناس تتعلم منك الأخلاق وإحنا بنتشرف بيك

حرص محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة لـ محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك عقب اعتزاله كرة القدم.

ونشر الشناوي ستوري عبر حسابه علي إنستجرام لـ محمد عبد الشافي، وعلق عليها قائلا" الكابتن المحترم جوا الملعب وبراه، الناس تتعلم منك الاخلاق ياعبد الشافي، راجل مركز في نفسك وفي شغلك ومابتسيبش اي كلام يأثر فيك، وكلتا بنتشرف بيك يا حبيبي.

الزمالك يوجه رسالة لعبد الشافي بعد اعتزاله

حرص الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على توجيه رسالة شكر للاعب محمد عبد الشافي بعد اعتزاله كرة القدم.

وأعلن عبد الشافي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المنقضي 2024-2025، وذلك عقب تحقيق لقب كأس مصر.

ونشرت الصفحة صورة لعبد الشافي وعلقت: "الانتماء والتاريخ، محمد عبد الشافي، القدوة والرمز، واللي هيفضل دايمًا في قلوبنا.

وواصلت: “شكرًا يا شيفو على كل لحظة كنت فيها قدوة بقميص الزمالك”.

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