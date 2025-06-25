بوكا جونيورز يودع كأس العالم للأندية بتعادل مخيب للآمال أمام أوكلاند سيتي

مونديال الأندية ، تعادل فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي

جاء هدف بوكا جونيورز عن طريق حارس مرمى أوكلاند سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23 بعدما اصطدمت به الكرة.

فيما تعادل أوكلاند سيتي عن طريق جراي في الدقيقة 52.

تشكيل بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي

بوكا جونيورز يودع كأس العالم للأندية رفقة أوكلاند سيتي

وكان بوكا جونيورز مطالب بتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي بـ 7 أهداف نظيفة أملًا في الصعود لدور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025، على أمل أن يتعثر بنفيكا ويخسر أمام بايرن ميونخ بأكثر من فارق هدفين، خاصة أن بوكا جونيورز خسر أمام بايرن ميونخ في الجولة الثانية 2-1.

إلا أن كل تلك السيناريوهات لم تحدث ليودع بوكا جونيورز بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أما فريق أوكلاند سيتي فقد ودع البطولة رسميا بعد خسارته أول مباراتين في دور المجموعات، أمام بايرن ميونخ 10-0 وأمام بنفيكا 6-0، قبل أن يتعادل أمام بوكا جونيورز.

فريق أوكلاند سيتي، فيتو

بوكا جونيورز يسقط أمام بايرن ميونخ بثنائية

وفاز بايرن ميونخ الألماني على بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت الماضي بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، ليبلغ رسميا ثمن نهائي كأس العالم للأندية، ويتصدر المجموعة حاليا بـ 6 نقاط.

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