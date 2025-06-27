أرقام خالد عبد الفتاح مع الأهلي بعد اقترابه من الرحيل عن الفريق

اقترب خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان عبد الفتاح انضم للأهلي قادما من سموحة، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب مما جعله يبتعد عن المشاركة رفقة الأحمر.

وتستعرض فيتو لكم كل ما قدمه خالد عبد الفتاح مع الأهلي بعد اقتراب رحيله عن الفريق.

أرقام خالد عبد الفتاح مع الأهلي

وشارك عبد الفتاح منذ انضمامه للأهلي في 55 مباراة بجميع المسابقات بواقع 3236 دقيقة، لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف بينما صنع ثلاثة أهداف.

وتوج عبد الفتاح مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز في 3 مناسبات، وكأس السوبر المصري مرتين، ولقب كأس القارات الثلاثة ولقب كأس مصر مرتين، ولقب دوري أبطال إفريقيا مرتين.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعه أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.

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