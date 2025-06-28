اليوم، إيران تشيع رسميا قادة عسكريين وعلماء نوويين قتلوا في الحرب مع إسرائيل

تقيم إيران اليوم السبت، مراسم تشييع رسمية لستين من القادة العسكريين والعلماء النوويين الذين قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال حرب الاثني عشر يومًا بين البلدين.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، ستقام مراسم التشييع في اليوم الرابع لوقف لإطلاق النار الهش وفي الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة الجمهورية الإسلامية مجددًا.

ترامب يهدد إيران مجددا

وتوعد ترامب دون أدنى شك بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران حال قامت الاخيرة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري، متهما المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالجحود ومدعيا أنه أنقذه من "موت قبيح ومخز".

مراسم التشييع

وتبدأ مراسم التشييع عند الثامنة صباحًا من ساحة انقلاب "الثورة" وسط طهران، وصولا الى ساحة آزادي "الحرية" التي يتوسطها برج ضخم يعد من أبرز معالم العاصمة، ويحظى بمكانة رمزية في الذاكرة الجماعية للإيرانيين خصوصا في حقبة الثورة الإسلامية التي قادها الإمام روح الله الخميني، وأطاحت حكم الشاه الموالي للغرب عام 1979.

وتضم قائمة التشييع السبت ما لا يقل عن 30 من الضباط الكبار. ومن بين العلماء النوويين، سيتم تشييع محمد مهندي طهرانجي وزوجته.

وتضم قائمة القتلى الستين الذين ستقام مراسم تشييعهم السبت، أربع نساء وأربعة أطفال.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران عن مقتل 627 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة لوزارة الصحة تقتصر على الضحايا المدنيين.

وفي إسرائيل، قتل 28 شخصا جراء الضربات الإيرانية وفق أرقام رسمية.

ويتوقع أن يستقطب التشييع آلاف الإيرانيين على الأقل، كما درجت العادة في المراسم المماثلة التي شهدتها العاصمة خلال الأعوام الماضية.

ويسري منذ الثلاثاء وقف لإطلاق النار أعلنه ترامب، بعد 12 يومًا من بدء إسرائيل حملة جوية استهدفت على وجه الخصوص مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران.

وخلال الحرب، شنّت الولايات المتحدة كذلك ضربات على ثلاثة مواقع نووية رئيسية.

وردت إيران على الضربات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو الدولة العبرية، بينما أطلقت صواريخ نحو قاعدة أمريكية في قطر ردا على ضربات واشنطن.

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