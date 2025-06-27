ترامب ينتقد تصريحات خامنئي عن الانتصار: كاذب أنقذته من موت بشع ومذل

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورًا مطولًا على منصته "تروث سوشيال"، انتقد فيه بشدة تصريحات سابقة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي أعلن فيها "الانتصار" في الحرب مع إسرائيل، واصفًا ذلك الادعاء بـ"الكاذب" و"الأحمق".

ترامب يؤكد إنقاذ خامنئي من موت مذل

وقال ترامب في المنشور، إن إيران "دمرت" خلال الحرب، وإن ثلاثة من مواقعها النووية "أُبيدت بالكامل"، مضيفًا أنه كان على علم تام بمكان اختباء خامنئي، لكنه رفض السماح لإسرائيل أو الجيش الأمريكى بقتله، قائلًا: "أنقذتُه من موت بشع ومذلّ".

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه أمر إسرائيل، في اللحظات الأخيرة من الحرب، بسحب سرب من الطائرات التي كانت متجهة إلى طهران لتنفيذ ما وصفه بـ"أكبر هجوم في الحرب"، مضيفًا أن ذلك الهجوم كان سيؤدي إلى "دمار هائل" ومقتل "عدد كبير من الإيرانيين".

ترامب يتراجع عن خطة تخفيف العقوبات عن إيران

وأضاف ترامب، أنه كان يعمل في الأيام الأخيرة من الحرب على خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، بهدف منحها فرصة "للتعافي الكامل والسريع"، لكنه أوقف تلك الجهود بعد صدور تصريحات خامنئي، التي وصفها بأنها "مليئة بالغضب والكراهية والاشمئزاز".

وختم ترامب منشوره بالقول إن على إيران "أن تعود إلى النظام العالمي، وإلا فإن الأمور ستزداد سوءًا"، منتقدًا ما وصفه بـ"غضبها وعدائيتها الدائمة"، وأضاف: "إيران الآن دولة محترقة ومدمرة، بلا مستقبل، بجيش منهار واقتصاد كارثي، والموت يحيط بها من كل جانب"، داعيًا القيادة الإيرانية إلى اعتماد أسلوب مختلف، قائلًا: أتمنى لو تدرك القيادة الإيرانية أن استخدام "العسل" يجلب أكثر مما يجلبه "الخل".

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