الكشف عن سقوط صاروخ إسرائيلي على دولة عربية خلال أيام الحرب مع إيران

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، أنَّ صاروخًا أطلقه سلاح الجو خلال الحرب على إيران سقط في دولة عربية لم تسمها، كاد أن يتسبب بـ"كارثة" سياسية وعسكرية.

سقوط صاروخ إسرائيل على دولة عربية

وحسب ما نقلت هيئة البث الرسمية، فإنّ حادثة سقوط صاروخ إسرائيلي على دولة عربية، وقعت في اليوم الثاني من الحرب، حين أطلق الاحتلال صاروخًا لاعتراض طائرة مسيرة، لكن الصاروخ انحرف عن مساره وسقط داخل أراضي دولة عربية، نتيجة خطأ من مشغّل في منظومة سلاح الجو.

وقالت المصادر لهيئة البث، إنَّ وقوع الصاروخ من دون تفجير أو إصابات حال دون اندلاع أزمة أكبر، مرجحة أنه "لو تسبب بسقوط قتلى أو دمار، كان سيؤثر في مجريات الحرب سياسيًّا".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شنَّ، عدوانًا واسعًا على إيران، استمر لمدة 12 يومًا، استهدف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وعلماء في المجالين العسكري والنووي.

رد إيران على العدوان الإسرائيلي

وردتْ إيران بهجوم واسع شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية داخل الأراضي المحتلة.

وفي ذروة التصعيد، نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية، فيما ردَّت إيران حينها بهجوم استهدف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

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