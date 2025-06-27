ترامب: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى حال عودتها لتخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة خلال تصريحات تليفزيونية: سأفكر في قصف إيران مرة أخرى إذا عادت لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف: لست قلقا بشأن وجود مواقع نووية سرية في إيران وآخر ما سيفكر به الإيرانيون اليوم هو البرنامج النووي.

وقبل وقت سابق، قال إن إيران تريد عقد اجتماع معنا وأن مواقعها تعرضت للتدمير رغم كل الأخبار الزائفة بشأن إنجاز طيارينا، ولا اعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي قريبا.

وتابع: لم يتم إخلاء المواقع الإيرانية قبل قصفها، وقلت منذ سنوات طويلة إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وهذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم.

وأضاف: أن قرار المحكمة العليا بالحد من صلاحيات القضاة حول التنفيذية بالنصر الكبير يعتبر قرار سليم لأنه كان هناك قضاة يريدون إرجاع بلادنا إلى الوراء سنوات.

وأوضح أنه ضوء قرار المحكمة العليا علينا التحرك بسرعة والاستمرار في تنفيذ سياساتنا، مضيفًا: قرار المحكمة العليا نابع من الدستور وقد قمنا اليوم برد الاعتبار لدستورنا.



واستكمل: دول النيتو باتت تكن مزيدا من الاحترام للولايات المتحدة وقد زادت نسبة إنفاقها الدفاعي.



كما أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند اليوم كما أن هناك أمورا ممتازة تحصل مع الصين.

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