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حوادث

حبس خادمة أجنبية متهمة بسرقة ذهب وملابس من شقة بالزيتون

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

أمرت  نيابة الزيتون بحبس خادمة أجنبية متهمة بسرقة ذهب وملابس من داخل شقة بالزيتون 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتهمة سرقة (بعض المشغولات الذهبية والملابس) من داخل شقة سكنية "محل عملها"، وبحوزتها (جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها - مبلغ مالى" من متحصلات بيع بعض المشغولات الذهبية" – كمية من الملابس).
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط باقي المسروقات المستولى عليها.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت  النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة الزيتون قسم شرطة الزيتون النيابة العامة

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