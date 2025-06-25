أخبار الرياضة اليوم، قرار جديد من لجنة التظلمات في أزمة زيزو، بعثة الأهلي تصل القاهرة، إلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد (زيزو) إلى لجنة شئون اللاعبين للفصل فيها.

وكانت لجنة الاستئناف عقدت جلستها يوم ١٨ يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، حيث نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد ( زيزو ) بتعاقدهما معًا خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع نادي الزمالك، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم.



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت أمس مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

أعلن الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، نجاح الإدارة القانونية بالنادي في الحصول على حكم نهائي لصالح النادي من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 96902 لسنة 69 ق. عليا.

ويقضي الحكم بإلغاء القرار الصادر بسحب وإلغاء التخصيص للأرض المخصصة للنادي بمدينة مرسى مطروح، وتحديدًا قطعة الأرض الخالية المجاورة لمقر المصيف الحالي للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية الخليجية لضم وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق وسام أبو علي مع الأهلي في الموسم الماضي، كما قدم مستويات جيدة في كأس العالم للأندية خاصة في مباراة بورتو التي شهدت تسجيله هاتريك.

وأكدت صحيفة "الراية" القطرية، أن نادي العربي القطري يرغب في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لتعزيز خط هجومه بصفقة هجومية قوية، وسط منافسة محتدمة من أندية عربية وأوروبية، بعد تألقه اللافت مع الأهلي خاصة ببطولة كأس العالم للأندية، وهو ما جعله هدفًا محوريًا في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف التقرير أن إدارة العربي القطري تقدمت بعرض رسمي لضم أبو علي، لتكون بذلك من بين الأندية الخليجية التي دخلت المنافسة بقوة، مؤكدة أن إدارة النادي القطري منفتحة على تنفيذ مطالب الأهلي المالية في ظل وجود عروض أخرى بارزة منها عرض من نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى اهتمام من أحد أندية الدوري الألماني.

كشف مصدر مقرب من أحمد عبد الرحيم “إيشو” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب لم يتلقَ أي إخطار رسمي أو شفهي من إدارة النادي بخصوص رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وخلال الساعات الماضية، ترددت أنباء عن اقتراب إيشو من الانتقال إلى نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم، ضمن خطة الزمالك لتقليص عدد اللاعبين الشباب بالفريق الأول وإتاحة الفرصة لبعضهم للاحتكاك والمشاركة بانتظام في الدوري الممتاز.

لكن المصدر أكد أن اللاعب فوجئ بهذه الأنباء مثل الجماهير تمامًا، مشيرًا إلى أن إيشو ملتزم حاليًا بتعليمات الجهاز الفني ويواصل التدريبات مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

تواجد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن التشكيلة المثالية للمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واختار موقع "هوسكورد"، أحمد سيد زيزو ضمن التشكيلة المثالية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية، رغم خروج الفريق الأحمر من المنافسات مبكرا.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن فريق نانت بالفعل منفتح على بيع أو إعارة مصطفى محمد.

وتابع المصدر أن ملف مصطفى محمد منتهي تماما منذ شهرين بالتحديد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال: إن إدارة الاهلي تعلم تماما كافة التفاصيل المالية لبيع أو إعارة مصطفى محمد، حيث يصر نانت على إعارة اللاعب مقابل 2 مليون دولار وهو مبلغ ضخم جدا على النادي الأهلي، كما أن الفريق الفرنسي رفض عرض المارد الأحمر بالتخفيض إلى 1,5 مليون دولار لذلك أغلق الأهلي ملف مصطفى محمد نهائيا.

أفاد مصدر داخل نادي الزمالك بأن المدير الفني السابق جوسفالدوا فيريرا رشّح مساعده البرتغالي نونو ألميدا لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تدرس المقترح حاليًا ولم تحسم القرار بعد.

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، رسميا اعتماد تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد بقيادة أحمد سامي.

أوضح الحساب الرسمي للاتحاد السكندري، أن تشكيل الجهاز الفني الجديد جاء كالتالي:

1- أحمد سامي.. مدير فني.

2- أحمد سعيد أوكا.. مدرب.

3- صلاح أمين.. مدرب.

4- حسن نصر.. مدرب حراس مرمى.

5- محمد أيمن هلال.. محلل أداء.

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

وضم الجهاز الفني الجديد لـ النادي المصري كلا من:

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًا فنيًا

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

محمود جابر، مديرًا إداريا.

كرة اليد، سيطرت حالة من الفوضى على معسكر منتخب مصر لكرة اليد للشباب، قبل ساعات من مواجهة منتخب البرتغال بربع نهائي بطولة العالم، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبا.

جاءت حالة الفوضى بعد إعلان مجدي أبو المجد المدير الفني للمنتخب تقدمه باستقالته ومعه محيي صلاح مدرب حراس المرمى، دون النظر لما سيحققه الفريق خلال مشاركته الحالية ببطولة العالم.

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع النصر، نهاية يونيو الحالي، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في يناير 2023 قادمًا من مانشستر يونايتد.

وأكد فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" أنه من المقرر أن يوقع كريستيانو رونالدو عقدًا جديدًا مع النصر خلال ساعات بعد فحص المستندات الرسمية.

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