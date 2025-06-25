المصري يعلن رسميا تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

الجهاز الفني الجديد للمصري

وضم الجهاز الفني الجديد لـ النادي المصري كلا من:

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًا فنيًا

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

محمود جابر، مديرًا إداريا.

الجهاز الفني الجديد للمصري

التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للمصري

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

ويبدأ فريق المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026.

الجهاز الفني الجديد للمصري

ويبدأ الفريق البورسعيدي فترة إعداده تحت قيادة فنية جديدة بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

وتنطلق فترة الإعداد، اليوم الأربعاء، بشكل مبدئى بمدينة بورفؤاد، حيث يتدرب الفريق علي ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الجهاز الفني الجديد للمصري

ويستضيف الملعب الملحق بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة بورفؤاد، تدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الموسم الكروي 2026/2025.

الجهاز الفني الجديد للمصري

وحجز النادي المصري 24 غرفة مبدئيا قابلة للزيادة بأحد الفنادق بمدينة بورفؤاد للاعبين والجهاز الفنى، وسيتم استقبال اللاعبين للإقامة بالفندق بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي في اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتطوير منشآته بفروعه المختلفة.

لجنة لتطوير منشآت فروع المصري

وضمت اللجنة كل من المهندس عماد البرشة وأبو العزايم سلامة ومحمد الفقي أعضاء مجلس إدارة النادي، واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، ومن الخبرات الخارجية ضمت اللجنة عبد الفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة السابق ببورسعيد والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.

انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد 2025-2026

هذا ومن المقرر أن تبدأ اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعاتها وذلك لوضع التصورات الخاصة بتطوير منشآت النادي بعد إعداد التقارير المتكاملة عن تلك المنشآت.

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