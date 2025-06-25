حكم نهائي بإلغاء سحب أرض الزمالك في مرسى مطروح

أعلن الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، نجاح الإدارة القانونية بالنادي في الحصول على حكم نهائي لصالح النادي من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 96902 لسنة 69 ق. عليا.

حكم بالإلغاء

ويقضي الحكم بإلغاء القرار الصادر بسحب وإلغاء التخصيص للأرض المخصصة للنادي بمدينة مرسى مطروح، وتحديدًا قطعة الأرض الخالية المجاورة لمقر المصيف الحالي للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وأضاف شعيب أن هذا الحكم يُعد انتصارًا كبيرًا لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، كما يُعد تعظيمًا لدور الإدارة وجهدها المتواصل في الحفاظ على موارد وأصول وممتلكات النادي.

والجدير بالذكر أن قطعة الأرض هذه سبق أن تم سحبها من النادي، قبل أن يقضي الحكم الأخير بإعادتها لنادي الزمالك بشكل نهائي.

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