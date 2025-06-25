الأربعاء 25 يونيو 2025
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رياضة

صانع ألعاب الزمالك يدخل ضمن خطة الإطاحة باللاعبين الشباب

إيشو
إيشو

كشف مصدر مقرب من أحمد عبد الرحيم “إيشو” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب لم يتلقَ أي إخطار رسمي أو شفهي من إدارة النادي بخصوص رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

أنباء عن إعارة اللاعب دون علمه

وخلال الساعات الماضية، ترددت أنباء عن اقتراب إيشو من الانتقال إلى نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم، ضمن خطة الزمالك لتقليص عدد اللاعبين الشباب بالفريق الأول وإتاحة الفرصة لبعضهم للاحتكاك والمشاركة بانتظام في الدوري الممتاز.
لكن المصدر أكد أن اللاعب فوجئ بهذه الأنباء مثل الجماهير تمامًا، مشيرًا إلى أن إيشو ملتزم حاليًا بتعليمات الجهاز الفني ويواصل التدريبات مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

إيشو يرغب في البقاء وإثبات نفسه

وأشار المصدر إلى أن إيشو يرغب في الحصول على فرصته داخل نادي الزمالك، خاصة بعد ظهوره بمستوى جيد في الفترات التي شارك بها خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن اللاعب يحترم قرارات الإدارة ولكنه ينتظر توضيحًا رسميًا لموقفه.

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