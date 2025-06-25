كرة اليد، الفوضى تضرب منتخب الشباب قبل مواجهة البرتغال ببطولة العالم

كرة اليد، سيطرت حالة من الفوضى على معسكر منتخب مصر لكرة اليد للشباب، قبل ساعات من مواجهة منتخب البرتغال بربع نهائي بطولة العالم، المقامة حاليا في بولندا بمشاركة 32 منتخبا.

جاءت حالة الفوضى بعد إعلان مجدي أبو المجد المدير الفني للمنتخب تقدمه باستقالته ومعه محيي صلاح مدرب حراس المرمى، دون النظر لما سيحققه الفريق خلال مشاركته الحالية ببطولة العالم.

الفوضى تضرب معسكر منتخب الشباب

وعلمت “فيتو”، أن مجدي أبو المجد أتم اتفاقه مع أحد الأندية الكويتية لتولي مهمة المدير الفني بداية من شهر يوليو المقبل، ويرافقه في الجهاز محيي صلاح مدربا لحراس المرمى.

وكشف مصدر، أن الاتفاق وتوقيع العقود جاء على هامش مشاركته المنتخب بالبطولة العربية التي أقيمت في الكويت مايو الماضي، وهي البطولة التي صمم المدير الفني على المشاركة بها رغم رفض مجلس إدارة الاتحاد.

مسئولية خالد فتحي ومجلسه

وأوضح المصدر، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحي يتحمل مسئولية ما يحدث داخل المنتخب في الوقت الحالي، وخروج اللاعبين عن حالة التركيز قبل ساعات من مواجهة مصيرية ومرتقبة أمام المنتخب البرتغالي القوي.

وأضاف المصدر، أن تعيين مجدي أبو المجد كان قرارا خاطئا من جانب الاتحاد، خاصة وأن المدير الفني سبق وأن ترك مسئولية تدريب منتخب الشباب مواليد 2004 قبل بطولة العالم بأشهر قليلة، من أجل تدريب المنتخب الكويتي، وذلك في يناير 2023.

وتوقع خبراء كرة اليد أن يؤثر قرار المدير الفني ومدرب الحراس على معنويات اللاعبين قبل مباراة هامة غدا الخميس أمام البرتغال في ربع نهائي بطولة العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والبرتغال في الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم

وتأهل المنتخب الوطني لربع نهائي بطولة العالم للشباب محتلا وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، خلف المنتخب الألماني صاحب الصدارة.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات، حقق الفوز في أربعة منها وخسر مباراة وحيدة أمام منتخب ألمانيا.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

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