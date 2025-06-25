بعد تألقه في مونديال الأندية، عرض خليجي ضخم لضم وسام أبو علي من الأهلي

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية الخليجية لضم وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق وسام أبو علي مع الأهلي في الموسم الماضي، كما قدم مستويات جيدة في كأس العالم للأندية خاصة في مباراة بورتو التي شهدت تسجيله هاتريك.

وأكدت صحيفة "الراية" القطرية، أن نادي العربي القطري يرغب في التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لتعزيز خط هجومه بصفقة هجومية قوية، وسط منافسة محتدمة من أندية عربية وأوروبية، بعد تألقه اللافت مع الأهلي خاصة ببطولة كأس العالم للأندية، وهو ما جعله هدفًا محوريًا في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف التقرير أن إدارة العربي القطري تقدمت بعرض رسمي لضم أبو علي، لتكون بذلك من بين الأندية الخليجية التي دخلت المنافسة بقوة، مؤكدة أن إدارة النادي القطري منفتحة على تنفيذ مطالب الأهلي المالية في ظل وجود عروض أخرى بارزة منها عرض من نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى اهتمام من أحد أندية الدوري الألماني.

وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي خلال يناير 2024، محققا لقب هداف الدوري المصري في 6 أشهر فقط موسم 2023/2024، وسجل 38 هدفًا في 60 مباراة وصناعة 10 آخرين في جميع البطولات المحلية والقارية والدولية.

الأهلي يحدد تسعيرة بيع وسام أبو علي

فيما قال مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي لا يفكر في بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد تألقه في كأس العالم للأندية ولكن حال وصول عرض احتراف خارجي مغري سيتم مناقشته.

أضاف المصدر: لن نقبل بيع وسام أبو علي برقم أقل من 8 ملايين دولار خاصة وأنه عنصر مهم في تشكيلة الفريق ومن الصعب الحصول على بديل مناسب له.

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر الثلاثاء ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

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